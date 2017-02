Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Witteman. Zijn er van jullie ook die kijken naar""Podium Witteman?"" Dat is altijd op Zondag om 10 over 6,duurt een uurtje en hij heeft altijd verschillende soorten muziek, klassiek,maar ook zang en soms jazz. Het is niet zo,n prettige tijd,maar ik vind het een goed programma. Fijne middag/avond gewenst.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 26 feb 2017 om 14:28



Hehety 26 feb 2017 14:50

Nee, op Witteman ben ik een beetje uitgekeken. We hoeven ook niet alles leuk te vinden, daarom is het maar goed dat er veel keuzes zijn. Zelfs van de knop uitzetten.

Veel kijkplezier straks.

Bette 26 feb 2017 15:06

Nou, Hehety,als persoon kan ik Witteman ook niet zo bruisend vinden,ha ha,maar het program vind ik wel goed. Inderdaad maar gelukkig dat er voldoende keus is(soms) dan hoeven we niet allemaal naar t zelfde te kijken.















Marynote 26 feb 2017 15:33

Als ik de kans krijg vind ik het geen ramp om ernaar te kijken.Meestal staat de tv hier op sport.....en aangezien ik niet zo'n tv kijkster ben.....