Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Waar gaat dat heen? Eerst werden de boeren aangezet om alles in het groot te doen. Er kwam een melkkquotem dat weer werd afgeschaft. De boeren namen meer melkkoeien,wat leidde tot een mestoverschot. De boeren krijgen een vergoeding voor elke melkkoe die geslacht wordt. De mensen moeten minder vlees eten. Zouden we nu een vleesoverschot krijgen?





Het lijkt me beter als de regering de boeren laten boeren.



Door Marina15 Toegevoegd op 26 feb 2017 om 16:58



Marina15 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.