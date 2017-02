Vakantie is weer voorbij.....Ik vind het verschrikkeljk Goedemorgen allemaal! Ik wens jullie een mooie dag toe! Voor mij is de vakantie afgelopen en de eerste schooldag is weer een feit. Gevolg: wil altijd goed op tijd zijn, dus was een uur voor de wekker wakker ppfff Weer een slaapuur kwijt.

Morgen weer een studiedag met ons kleine team. Wel weer leuk!

Gisteren op bezoek geweest bij mijn buurman. Die woont inmiddels sinds een maand in een verzorgingshuis. Ach ach....het doet allemaal wat hoor met een mens. 94 jaar isie. Gisteren herkende hij me niet meer....En zo verliezen we allemaal telkens kleine stukjes van ons verleden, buiten onze wil om. Ik vind het verschrikkelijk.....

ik ga vandaag mijn leerlingen maar weer eens aan de toetsen zetten..Zullen wel balen, maar was allemaal gepland. Dat het nut heeft en noodzakelijk is..daar willen ze niet aan, zijn ze niet mee bezig....Ik ga in de startblokken..Nogmaals, maak wat moois van deze dag want vanavond is deze dag geschiedenis.....