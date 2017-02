Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Soep met aroma. Laatst at een kennisje bij een vriendin,samen met nog wat familieleden. Vriendin kookte soep en kennisje stond er bij toen Opa ook even de keuken in kwam,de deksel van de soeppan oplichtte en ja,het onvermijdelijke gebeurde; de druppel aan zijn neus viel in de soep Kennisje at geen soep die dag. Fijne dag.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 27 feb 2017 om 09:03



Bette 27 feb 2017 09:06

Dit is mij nu niet overkomen,maar las dit in een blad. Jaren geleden overkwam hetzelfde mij, toen mijn schoonmoeder de soep inspecteerde,onvergetelijk.



Ron-de-Noor 27 feb 2017 09:29 Ik werd als kind op pad gestuurd om een paar gebakken visjes te gaan kopen.

De visboer op de dijk zag ik in de olie kwatten.



Er werd die dag geen gebakken vis gegeten.

En ik werd zelfs zonder eten naar bed gestuurd, zo ongehoorzaam.

Maar met geen tien paarden kregen ze me meer naar die vent toe.

















Bette 27 feb 2017 09:32

K Begrijp het Ron,afschuwelijk..je zou toch geen hap meer door je keel kunnen krijgen,maar thuis werd het je niet in dank afgenomen,begrijp ik.



Marianne 27 feb 2017 09:49

Gètver.. kokhalzend zitten lezen.. dat je dat beeld nooit meer kwijtraakt begrijp ik volkomen!















Fietser55 27 feb 2017 09:50

Wat niet weet, wat niet deert. Hangt van de soep af, maar flink roeren en gewoon op eten



Armando 27 feb 2017 09:58 Gatverdamme!!!!! Zo heb ik eens in een restaurant op Gran Canaria gezien dat het vrijwel ongebruikte(=dus niet gegeten) eten teruggebracht werd naar de keuken omdat de 2 mensen klaar waren en op schoneborden gedaan werd en wat gefatsoeneerd werd.

Ik zat dicht bij de keuken en kon de ober van tafeltjes naar de keuken goed zien.