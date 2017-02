Houdbaarheidsdatum voor BN'ers Lijkt me mooi als er een soort publieksjury zou zijn die bepaalt wat de houdbaarheidsdatum op TV voor BN'ers is. Op de bewuste datum dient de bewuste BN'er niet meer zichtbaar te zijn op de buis.



Neem nou Jan Mulder, die telkens maar weer, chagrijnig en wel, aanschuift bij programma's als 'De Wereld Draait Door' , sportprogramma's in Nederland en BelgiŽ. Kortom een beroeps sidekick. Denkt over alles verstand te hebben.



Heb 't helemaal gehad met die man. Voegt niets meer toe. Weg ermee, van die buis weg!