Nationale complimentendag Elk jaar is 1 maart bestempelt als Nationale Complimentendag.

Een complimentje geven is altijd belangrijk.

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/video-moeders-krijgen-te-weinig-complimenten-waarom-niet-morgen-1.6940637 Video APELDOORN / DEVENTER / ZWOLLE – Moeders krijgen te weinig complimenten voor alles wat ze doen. Dat leert een rondje vragen in de straat. Woensdag is het voor de 15e keer Nationale Complimentendag. ,,In Nederland lijkt het wel 364 dagen per jaar kritiekdag, dus waarom niet een keer stilstaan bij wat goed gaat’’, zegt initiatiefnemer Hans Poortvliet (53).

