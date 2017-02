Weer ééntje uit de oude doos MIJN ZCHRIJF MACHINE











Nu hebben ze mij gevraagd een ztukje te zchrijven, maar omdat mijn computer kapot iz, en mijn handzchrift niet te lezen iz, moet ik mijn oude zchrijfmachine wel gaan gebruiken. Daarom wil ik daar eenz wat meer over vertellen.





Ik doe dit op mijn eigen zchrijfmachine thuiz. Het is een prachtig inztrument. Men kan ’t in onze moderne maatzchappij, waar znelheid een eiz iz, niet mizzen.





Lange tijd geleden heb ik me zo’n apparaat aangezchaft, voor een belachelijk lage prijz.





5 Euro iz werkelijk niet veel voor zo’n prachtig inztrument. Welizwaar doet een letter het niet, namelijk de z van zimon, daarom gebruik ik daarvoor de z, dat maakt niet zoveel uit en het iz nog bezt te lezen of niet zomz?





Alz er maar niet meer gaan haperen, dan iz het niet elg. Veldlaaid, daal heb je het al. De L van lotzooi iz uitgevallen. Nu iz dat ook nog niet zo elg, want daal gebluik ik gewoon de L vool.





Ja, het iz welkelijk een genoegen zo’n inztlument te bezitten. Het gaat veel vluggel dan zghlijven…. hééé, dat iz niet zo leuk, daal doet de G van Gorneliz ook al niet meel, dat iz veldomd lot.





Ik moet het inztrument togh maal laten nakijken, want zo gaat tet …….. wel veldlullme, daal gaat de T van Tendlik. Tij zit muulvazt.





Ik begin togt te geloven, dat deze magtine niet zo bezt meel iz. Ik moezt tet de tandelaal maal eenz vlagen. Il gegin te gelofen dat il bedlogen bem, wamt tet gegimt mu togt te elg te woldem. Tet iz velzgtlillelijl, wamt tij doet tet gijma niet meel, eigemlijl elg………………….





miet momzgelijl lijl meel.





Mizzgiem wuld tet wal zgluve etge…………………………………







waldelijq vul mutulqijq algelema…..????????????????????????????