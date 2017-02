Het is lente

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 28 feb 2017 12:28 Het is je van harte gegund hoor. Hier stormachtig en af een toe wat regen, maar zit vanmiddag toch droog in de bios.

Je heb altijd mensen die geluk hebben MarinaHet is je van harte gegund hoor. Hier stormachtig en af een toe wat regen, maar zit vanmiddag toch droog in de bios.



Redone 28 feb 2017 12:35

Dan kom ik naar jou toe, hier is het herfst!!!















Jjacqueline 28 feb 2017 12:59 Lekker van genieten...hier in Gelderland wordt het nu ook wat aangenamer...vanmorgen stormde het nog wel....fijne dag!





Marije 28 feb 2017 13:01

dus jammie spekpannenkoekenweer ....

Jasses hartstikke nat en koud hier,dus jammie spekpannenkoekenweer ....