Een electrische fiets. Gezocht! Vanwege mijn copd en beenspieren zoek ik een electrische fiets te koop. Liefst een damesfiets en dat ik er toch wel zon 30 a 40 km mee kan fietsen zonder de accu op te laden. Hij moet tweedehands zijn dit gezien mijn budget.





Laat maar horen wat je hebt en je prijs. Eventueel brengen of verzenden. Ophalen in Utrecht zou nog wel kunnen.





En dat berichten kan uiteraard prive.









Door Armando Toegevoegd op 28 feb 2017 om 13:39



Jjacqueline 28 feb 2017 14:25 Het grootste probleem zijn nou juist de accu's bij een tweedehands elektrische fiets...als die minder worden , of kapot zijn dan heb je helemaal niets aan zo'n fiets....goed oppassen dus!