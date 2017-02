De incompetentie van de wet werk en inkomen Toen ik, in jaartal 2009, na een maand wakker werd uit een zwaar coma, was de periode waarbinnen ik mij ziek moest melden verstreken.

Wel heel jammer dat ik in jaartal 2010, na mijn tiende en laatste operatie, toen ik uit revalidatie kwam, wegens geheugenverlies mijn arbeidsverleden niet meer wist.



Als gevolg daarvan kwam ik toen in een bijstandstraject terecht.

Toen werd ik meteen in van die re-integratie-trajecten, met van die assessment testen gestuurd.

Ik was toen nog slechtziend (of misschien toch blind..?) en had dus nog geen leesbril, toen ik allerlei testen moest doen op een computer.

De testen heb ik natuurlijk nooit echt goed kunnen maken, maar dat heeft u ondertussen wel begrepen.



Omdat de bijstandswet niet voorziet in omscholing, of re-integratie door middel van een medisch begeleid omscholingstraject, ben ik toen volledig arbeidsongeschikt verklaard..

Op medische gronden uiteraard.



In jaartal 2012 is mij door de revalidatie instelling een medisch begeleid re-integratie traject aangeboden, met een baangarantie.

De bijstandswet voorziet niet in medisch begeleide re-integratie trajecten, waardoor re-integratie door middel van omscholing dus verboden is en blijft.

Als gevolg van zo'n incompetente wetgeving loop ik nu, vijf jaar later in jaartal 2017 nog steeds in de bijstand.



DE WET WERK EN BIJSTAND WERKT MET ZEKERHEID NIET.