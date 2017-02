Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Frantz Vanmiddag naar de film geweest, mooie gelegenheid om mijn Duits en Frans weer wat op te halen. In de film werd voornamelijk Duits gepraat maar ook stukjes Frans. Het is een film in zwart wit met veel dialogen, maar was toch opmerkelijk boeiend en verassend.









Door Fietser55 Toegevoegd op 28 feb 2017 om 17:19



Armando 28 feb 2017 17:34 En heb je ook genoten van de film? en geef ons eens wat info waar hij over gaat? misschien nodigt ons dat uit om hem ook te gaan zien.





Marije 28 feb 2017 17:52

Dank en alvast eet smakelijk

Lijkt mij een mooie film, hij krijgt een 7,5 op imdb en ik ga hem proberen te bemachtigen.Dank en alvast eet smakelijk