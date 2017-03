Barendrecht (puzzel)

Ik ben nogal van het hoe en wat...dus even opgezocht ; het beeld is gemaakt door Maria Glandorf, een Nederlandse beeldhouwer....deze torso is uit 1993 en heeft de naam Voor Hatchepsut.die naam zei mij helemaal niets..Na enig zoekwerk blijkt dat zij een van de zeldzame vrouwelijke farao's was... doordat het toch niet zo heel logisch was in die tijd dat er een vrouw aan de macht was werd haar beeltenissen en naam uit het openbare leven verwijderd....dát is mijn uitleg van het beeld...de fierheid en de onverslaanbare houding van deze torso...maar misschien zit ik fout, en kan iemand anders er een uitleg aan geven?....Harry weer bedankt voor het delen van een bijzonder beeld...ik puzzel dus op een andere manier!