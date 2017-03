Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Gesprek met mijn kleinzoon van 4 jaar Onze kleinzoon van vier heeft een zusje van twee jaar. Pas zei hij tegen me: "Opa, zusje gelooft niet dat ik een baby ben geweest", waarop ik natuurlijk erg moest lachen en zei: "we zijn allemaal baby's geweest voor we groot werden, ook opa en oma". Waarop hij zei dat hij niet geloofde dat opa en oma ook ooit een baby waren geweest.



Opa en oma zijn altijd zoals ze zijn, toch.......



Door Rick48 Toegevoegd op 01 mrt 2017 om 09:43



Reacties Van leden

Joke 01 mrt 2017 09:48 leuk hoe kids uit de hoek kunnen komen en dat is genieten als Opa en Oma

Ja altijdleuk hoe kids uit de hoek kunnen komen en dat is genieten als Opa en Oma



Jjacqueline 01 mrt 2017 09:49 Geweldig hé...ik kan me er ook best wel wat bij voorstellen dat het bij kleine kinderen de voorstellingsvermogen te boven gaat....

Geniet van jullie rijkdom...

















