Mijn tweede stemadvies. Voor degene die mijn eerste stemadvies gemist hebben,komt hij nog nog een keer.





Stem! Maak gebruik van je stemrecht.





En hier volgt mijn tweede: Stem niet op de PVV. Deze partij is niet democratisch. Ook niet democratisch gekozen.





Geert Wilders is het enige lid en hij kan in zijn eentje beslissingen nemen,die de kamerleden moet overnemen. Zelfs kan hij als enige de partij ontbinden. De kiezers komen er bij hem in feite ook niet aan te pas.





Hoe je het ook went of keert deze parij discrimineert. Zie de processen tegen hem in de afgelopen jaren.