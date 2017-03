Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Kringlopen!! We vinden het leuk om te Kringlopen soms vind je leuke dingen, in de loop der jaren leuk geslaagd en ook weer het één en ander weggebracht. Vorige week stoneden er nog een paar zilveren kannetjes en suikerschaaltje in de veiling kast ( één keer in de maand wordt er ook geveild) ze waren pikzwart en er was niet op geboden.





Voor 5 euro konden we het meenemen, schoonmaken, 2 zijn er zilver en de ander is zilverplated, maar alle drie heel oud, en dat voor 5 euro





Fijne dag allemaal!!!









Door Redone Toegevoegd op 01 mrt 2017 om 10:07



Joke 01 mrt 2017 10:13 leuk om daar eens rond te snuffelen en wat mooi en dat voor 5euro geen geld hoor en wat zilverpoets al niet kan doen



Gr Joke

Armando 01 mrt 2017 10:15 Goedemorgen,Redone. Ik heb hier nog een paar tinnen? kannen staan.

Weet jij misschien hoe ik er achter kom of ze wat waard zijn?

















Redone 01 mrt 2017 10:16

Ja precies Joke, we hebben ok een vazentic ( mooie vazen) en zijn we het zat dan gaat het terug, pas geleden een Murano clown gekocht je moet maar eens googelen



Fietser55 01 mrt 2017 10:17

Altijd leuk om te weten hoe oud ze zijn en waar ze vandaan komen. En heel misschien zijn ze nog wat waard ook, in elk geval zeker meer dan 5 euro

SiebevanderBij 01 mrt 2017 10:17 Prachtig Ria. Hoe is het toch mogelijk. Veel plezier met je nieuwe aankopen.

Ik kom nooit aan het prikbord toe, maar vanmorgen even wel.

Op veilingen komen we ook nooit.

Heb ook een fijne dag, Siebe





Redone 01 mrt 2017 10:19 Googelen Armando!

















Redone 01 mrt 2017 10:21

Harry, we hebben de merkjes gevonden van het zilver en willen dat laten checken, we zijn een tijd bezig geweest om ze te vinden en in welke tijd het thuishoort, maar meer dan 5 euro is het wel waard



Redone 01 mrt 2017 10:24

Siebe, in de kringloopwinkel hebben ze een veilingkast met "mooie: spullen" daar staat dan een briefje met de inzet bij en daar kun je schriftelijk op bieden, ben je de hoogste bieder dan krijg je bericht en anders niet, op dit zilver was niet geboden en de inzet was 5 euro, en dan mag een liefhebben het voor die prijs kopen, en dat waren wij















Jjacqueline 01 mrt 2017 10:27 Heerlijke hobby , die nog prachtige voorwerpen oplevert ook...als ik in een kringloopwinkel loop, dat achtervolgt mij wel een bijzonder gevoel bij het zien van zoveel spulletjes...het is bijna een museum op zich, en vaak denk ik ;'dat heeft bij iemand aan de muur gehangen, of op 'het dressoir gestaan..het is er doordrenkt met geschiedenis...mja...vandaag en nu is morgen ook geschiedenis!!laten we er een mooie dag van maken , als het even kan!





Jjacqueline 01 mrt 2017 10:28 Overigens heb je er ook weer juweeltjes van foto's van gemaakt Ria!!!Top!!