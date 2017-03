Graag het volgende versje afmaken.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Briesje 01 mrt 2017 14:06

Dat was jij toch die het over kleutergedrag had?



Armando 01 mrt 2017 14:10 Waarom stel je mij deze vraag als je het antwoord eigenlijk al weet,Briesje?

Trouwens dit is een versje .Ik ben benieuwd naar je antwoord.

















Briesje 01 mrt 2017 14:21 Even Googlen Armando.





Armando 01 mrt 2017 14:29 Ik hoor het zo graag van een ander bijv. van jou,Briesje!

















Marina15 01 mrt 2017 14:54 Dat plaatje heb je van youtube. Laat die kinderen het maar voor je zingen.





Armando 01 mrt 2017 14:57 Dat heb je goed gezien,Marina. Kinderen heb ik niet en ook niet bij de hand. Wil jij het versje niet af maken?

















Marina15 01 mrt 2017 15:00 Nee Armando dat is me teveel werk. Bovendien kan je me niet horen zingen.





Armando 01 mrt 2017 15:04 Je mag me wel even bellen hoor. Ik zeg dan niets en luister naar jou. Lijkt je dat wat?