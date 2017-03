Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Van Gogh Museum toont Parijse prenten uit 1900 Liefhebbers van prentkunst uit het fin de siècle-tijdperk (1890-1905) kunnen vanaf zaterdag hun hart ophalen in het Van Gogh Museum. Door: Het Parool 1 maart 2017, 12:35 In de tentoonstelling Prints in Paris 1900. Van Elitair tot Populair worden 250 prenten geëxposeerd, waaronder werk van Toulouse-Lautrec, Bonnard en Degas. Onder meer de beroemde affiches van Le Chat Noir en Le Moulin Rouge zijn te zien.





