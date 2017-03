Prins Bernhard, Amersfoort http://www.jigidi.com/solve.php?id=UMEWN8VL



Het door de Sloveense beeldhouwster Thérèse de Groot-Haider in 1991 gemaakte beeld staat op het terrein van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Het militair terrein is normaal niet toegankelijk. Op het terrein is een manege gevestigd, waar mijn dochter enkele jaren terug een periode stage liep tijdens de opleiding paardhouderij, hierdoor kreeg ik toegang tot het terrein enkon de prins van dichtbij fotograferen. Ook is er een klein museum waar een aantal tanks staan.