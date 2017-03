Prins Bernhard, Amersfoort (puzzel)

Reacties Van leden

Briesje 02 mrt 2017 10:45

Hier ga ik mij later op de dag eens even in verdiepen.

Daar ben ik wel weer even zoet mee!

Bedankt.

Eerst op de fiets even de wind in!

Jdonders 02 mrt 2017 10:49 Nog nooit en militair met een tasje in zijn hand gezien.

Of is het iets anders?

















Hehety 02 mrt 2017 11:27

Na 6:30 aandachtig bestuderen vind ik vooral het gezicht zeer treffend gedaan.

Wievie 02 mrt 2017 11:33 .

Ik had de Prins in 5,59 weer op z'n sokkel staan . ....als ik het zo zie is het een vaandeltje dat hij bij zich draagt















Hehety 02 mrt 2017 11:40

Fietser55 02 mrt 2017 11:41 Ja Wievie ik denk ook dat het zo iets is, Hij heeft het niet in de hand maar het hangt aan zijn uniform. Het is een uniform van de cavalerie.

















Fietser55 02 mrt 2017 11:43

Hehety 02 mrt 2017 11:45

Wievie 02 mrt 2017 11:51





Bette 02 mrt 2017 11:57

T Is een mooi beeld,maar de gelijkenis ontgaat me.t Kan ook zijn dat ik het niet WIL zien,want ik ben geen Bernhard fan,maar dat is persoonlijk.















Fietser55 02 mrt 2017 12:03

Ik dacht dat liefde blind maakt

Maar als je geen fan van iemand bent ook dus een beetje



Ik heb nog gezocht wat het kan zijn dat aan het uniform hangt, ik denk een foedraal, maar wat ze daar in meenamen geen idee, misschien iets voor het paard ???

Sjoukje121942 02 mrt 2017 12:38

De puzzel is 10.25















Jdonders 02 mrt 2017 14:00 Blij dat ik weet dat het een vaantje is. Vond een tasje ook al heel vreemd.





Fietser55 02 mrt 2017 14:03

Juul hou jij me tassie effe vast had hij dan kunnen zeggen















Jdonders 02 mrt 2017 14:29 Goed bedacht Harry, maar ik geloof niet dat dit liedje toen al bestond.





Johan259 02 mrt 2017 14:51

Harry, je heb altijd mooie foto,s,maar omdat ik niet van puzzelen hou,zal ik niet vaak op je reageren















Fietser55 02 mrt 2017 15:01

Geeft niet hoor Johan, reageren is niet verplicht



Mieke905 02 mrt 2017 16:53

11.46 Bedankt Fietser















Bette 02 mrt 2017 18:55

We zullen het Briesje maar uit laten zoeken



Bette 02 mrt 2017 18:59

O Wievie zegt dat het een vaantje is Harry,dan hoeft Briesje niet meer aan de slag















Briesje 02 mrt 2017 19:56

Jdonders had gelijk, het is inderdaad een tasje!

In dit geval stelt het een zwart lederen sabeltas met lauwerkrans voor.

Hij zit vast aan de broekriem.

Briesje 02 mrt 2017 19:57

















Briesje 02 mrt 2017 20:27





Fietser55 02 mrt 2017 21:28

Super weer wat geleerd En dat nog wel van een vrouw

Briesje 02 mrt 2017 21:41

Dit is wat ik graag doe!



Briesje 02 mrt 2017 21:59

Ik kan er ook niets aan doen dat ik een vrouw ben!















Fietser55 02 mrt 2017 22:02

Geeft niet hoor, we hebben allemaal wel wat



Fietser55 02 mrt 2017 22:04

Lucia51 02 mrt 2017 22:11 Ook ik hou niet van puzzelen maar Harry je plaatst wel mooie afbeeldingen en foto's en daar geniet ik dan wel weer van.





Fietser55 02 mrt 2017 22:18

Fijn Lucia, ik ben blij dat je het waardeert. Ik zal er morgen weer één plaatsen.