Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













BAANTJER. Peter Rómer heeft de pen overgenomen van Appie Baantjer,die overleden is,maar wil ook weer een nieuwe Baantjer serie maken.,voor de t v. Leuk voor de liefhebbers.---Verder iedereen een mooie dag gewenst,maar hou je hoedje

vast. Groeten;BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 02 mrt 2017 om 09:04



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Johan259 02 mrt 2017 09:10 een mooie dag voor je

Goede morgen bette, kijk weinig tv, maar baantjer sloeg ik nooit over, ik heb geen hoedje en ook geen haar dat door de war kan waaieneen mooie dag voor je



Bette 02 mrt 2017 09:13

Je boft trouwens dat je met dit weer je pruik niet hoeft vast te houden en ook je hoedje niet

Ja,het leuke van Baantjer was ;dat ze spannend,maar niet zo gewelddadig waren.Je boft trouwens dat je met dit weer je pruik niet hoeft vast te houden en ook je hoedje niet















Johan259 02 mrt 2017 09:16

Geen pruik bette,maar gewoon naturel weinig haar