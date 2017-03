Jacques Tichelaar. Of moet ik zeggen : Jacques Huichelaar. Wat een man! Eerst zeggen dat hij er niets van wist en dan toegeven van wel. Uiteindelijk opstappen omdat hij zijn gezondheid en familie belangrijker vindt. Hij zag aankomen dat hij het niet ging redden(17 voor weg en 14 tegen).Dat is de reden!





Een man die niet naar zichzelf wil kijken. Of kan kijken. Niet zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. Maar alle schuld buiten hem zelf legt. En maar blijft draaien.





Een regent met een groot ego. En geen sociale vaardigheden. Een dictatortje. Sorry hoor,onooglijk om aan te zien en om aan te horen. Opzouten(waar komt dat vandaan?) Tichelaar de Huichelaar.