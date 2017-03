Gezond en dan ook nog lekker? Bestaat dat? Vandaag als lunch, een smoothie en die bestond uit:



1 rode paprika

1 tomaat

1 appel

1 sinaasappel

1 banaan

1 stengel bleekselderij

100 ml vanilleyoghurt



En ik moet zeggen, daar zou ik best wel aan kunnen wennen.



Vanavond gaan we toch nog maar een keer aan de boerenkool. We gebruiken dan wel minder aardappelen en wat meer spekjes en dan een halve rookworst, dan is de eiwitafdeling ook weer verzorgd.