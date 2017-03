Reacties Van leden

Redone 02 mrt 2017 14:52

Mooi hoor, nu is het compleet herfst, brrr!



Armando 02 mrt 2017 14:53 Bij mij in Utrecht komen in het openbare groen de krokusjes al wat op. Sinds vorige week en geel. Maar de echte lente met op een stoel buiten zitten,zal nog wel even duren Annemarie.

















Joke 02 mrt 2017 14:53 Mooi om te zien Annemarie is hier ook koud





Lucia51 02 mrt 2017 15:00

Mooi! En wat een heerlijk vooruitzicht hebben we weer. Hier zó de zon, zó een fikse regenbui.Maar daar gaat mijn haar van krullen