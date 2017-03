Ik ben van slag... Vanmiddag een kennis op bezoek. Wij kennen elkaar redelijk,maar zijn geen vrienden. Ik ken hem als een rustige,aardige en meestal op zichzelf zijnde man.





Soms heeft hij een vriendin maar nu niet.





Niets aan de hand toch!? Tot ik het tweede kopje thee had ingeschonken.





Ik kon hem moeilijk volgen en hij was emotioneel maar wel zeer serieus.





Hij wil een kind . Althans de wens om een kind te hebben en maken maar dan alleen met het kind verder te gaan. Dus zonder partner. Ik ben van slag.





Dit had ik nooit van hem verwacht en gedacht. Hoe kan hij dat aanpakken?want daar had hij zelf geen idee over.