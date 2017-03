Van herder naar verder (puzzel) Dit beeld staat in Kats.

De schaapherder links, staat symbool voor de eerste bewoner van Kats in 1598. De beeldengroep rechts symboliseert de moderne tijd 1998 en de saamhorigheid van het dorp Kats.

De amateurbeeldhoudster mevrouw Ronny Maas-Bazen is geboren op

17 mei 1947 in Den Haag en woont in Kats.



