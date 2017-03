Appartement in ORIHUELA met balkon en terras bij zwembad Dit goed onderhouden appartement in Orihuela vindt u als bovenwoning op een voortreffelijke locatie. Het strand en de winkels en voorzieningen zijn gelegen op loopafstand. In deze woning beschikt u over een woon/eetkamer, een aparte keuken met wasruimte/bijkeuken, 2 slaap met 2 badkamers. Tevens heeft deze woning een balkon en een dakterras met barbecue en is er een gemeenschappelijk zwembad en gemeenschappelijke parkeerplaats voor u als eigenaar beschikbaar. EN, Voor jullie bezichtiging of meer informatie kunt u contact opnemen met ons. ………. UW DETAILS: https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-orihuela-costa-18">https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-orihuela-costa-18/





















Appartement in Orihuela Costa met balkon en solarium bij zwembad Dit appartement in Orihuela Costa met 2 terrassen bij zwembad vindt u als goed onderhouden bovenwoning op een voortreffelijke locatie.

https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-orihuela-costa-18