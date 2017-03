Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede morgen allemaal.. we zullen er de moed in blijven houden en vooral het optimisme zoals een latijns spreekwoord ons duidt: wie zich bewust is van de waarheid,lacht om de leugens van het gerucht......en Etos helpt een handje.

Kreeg dit toegestuurd van Taalvoutjes

Ben nog steeds goed ziek maar wens je een fraaie dag.Hopelijk gaat de griep jullie deur voorbij









Door Marynote Toegevoegd op 03 mrt 2017 om 10:25



Armando 03 mrt 2017 10:31 Goedemorgen Marynote,tja...je zal het maar over komen zijn en dit hier lezen of bij de Etos.





Goeie hemel,wat een stomme lui daar,het is een dom voutje.Dat je nog steeds ziek bent is niet leuk,ik wens je dan ookhet allerbeste.Bette.















Goedemorgen Marynote, aangenaam kennis te makenIk wens je spoedige beterschap. Keep the spirit en alsjeblieftwat kiwi's voor een sneller herstel.



Goedemorgen Marynote.Nog steeds grieperig is niet fijn, maar al snotterend zal jij je balletje ook wel slaan.















