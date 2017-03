Reacties Van leden

Fietser55 03 mrt 2017 11:20

Ik rook niet



Armando 03 mrt 2017 11:30 Zeer verstandig ,Harry. Ik rook ook niet. Wie volgt?

















Briesje 03 mrt 2017 12:12

Ik lees het anders mannen!



Bette 03 mrt 2017 12:17

Het is inderdaad verwarrend,t had duidelijke gekund.















Armando 03 mrt 2017 12:17 Ik was melig Briesje en reageerde op Harry's dat hij niet rookt. Dus niet op de prikker zelf.

Ik heb ooit een cursus creatief schilderen gedaan. Dat was erg leuk. Landschapjes schilderen.





Joke 03 mrt 2017 12:22

Vast dat schip creatief aan het schilderen nog geen tijd voor de zoute haring