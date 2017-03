Tja...Het is me wat. Wat? Armando. Nou,het is me wat. Hier! Ik ben nu een paar weken lid en je kunt berichtjes maken of op reageren. Of alleen een foto plaatsen.





Het mag en kan over van alles gaan als je maar fatsoenlijk bent en je aan de regels houdt. En als je een ander niet wilt lezen of op wilt reageren,dan kun je die blokkeren. Virtueel dan.











Het is geen datingsite. Dat kreeg ik meteen bij binnenkomst te horen van een zekere Harry. Hij is dus misschien zelf op zoek en duldt geen concurrentie. Wie zal het zeggen. En Van een zeker Johan: jou ken ik van je foto. Je was hier al eerder. Hij verwart mij met een ander. En door een zekere Lucia werd ik meteen al geblokkeerd.





Sommige mensen gaan zo met mensen om,Armando. Virtueel en in het echt. Nou,in het echt ook zo? Zouden ze dan niet wat menselijker zijn?





Nee hoor. Sommige zijn echt zo. Willen je op voorhand niet leren kennen of ze hebben een erg kort lontje of hun karakter is zo en je telt dan niet mee.





En dat voor altijd? Ja,Armando voor altijd. Wen er maar aan dat je door hun genegeerd wordt. Het is me wat. Hier!