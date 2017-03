Gedicht autisme Mama,



Als het weer zo'n dag is,

Dat mijn hoofd vol met mist zit,

En ik het mezelf maar ook jou moeilijk maak.



Wanneer de spanning ondraaglijk voelt,

Ik niet meer kan horen wat jij bedoelt,

En ik steeds meer in mezelf raak.



Wanneer ik uit angst grip probeer te houden,

Door alles wat vertrouwd is heel dichtbij me te houden,

En ik door elke verandering nog meer uit evenwicht raak.



Wanneer ik alleen nog mijn gelijk wil halen,

Met controle de wereld wil bepalen,

En niets mij meer ontspannen maakt.



Mama, snap dan dat het mijn angst is die regeert,

Dat het even niet uitmaakt wat jij probeert,

Of wat je doet, of misschien juist laat.



Word niet boos, maar probeer me te begeleiden,

Me van mijn angsten te bevrijden,

Laat me voelen dat je naast me staat.



Overgenomen van de site 'Autidicht autisme'.



Dit gedicht spreekt me enorm aan omdat mijn kleinzoon een vorm van autisme heeft en het een poos duurde voordat we wisten wat er met hem aan de hand was.