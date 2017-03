Reacties Van leden

Lucia51 04 mrt 2017 09:47 Jij ook een fijne dag Bette. Oh dat is een geweldige film, wel al 3 keer gezien.





Armando 04 mrt 2017 09:48 Goedemorgen Bette,ik zal eens kijken in de tv gids. Misschien is de film wat voor mij. Een prettige dag.