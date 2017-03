Arnemuiden (puzzel) http://www.jigidi.com/solve.php?id=81GUU608



In Arnemuiden staan een aantal beelden gemaakt door Kris van der Werve uit Brouwershaven. http://www.krisvanderwerve.nl/beeldende-kunst/



Er staan totaal vier beelden, de mooiste vind ik persoonlijk natuurlijk het vissersechtpaar op de fiets. Ik mis nog foto's van één beeld, dus dat wordt weer een keer fietsen naar Arnemuiden (en dat is best een eind !)