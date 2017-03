Nieuwe Appartement in ORIHUELA (Costa Blanca - SPANJE) Wij zoeken een eigenaar voor dit vakantiehuis in Spanje. Dit appartement in Orihuela Costa vindt u als nieuwbouw in Punta Prima. Dit appartement bestaat uit 2 slaap met 2 badkamers, ruime woonkamer met een apart eetgedeelte en een complete keuken met nieuw inbouwapparatuur. Vanaf het solarium op dit appartement heeft u een prachtig vrij uitzicht. In dit complex is een gezamenlijk zwembad voor u aanwezig. Dit appartement in Orihuela Costa ligt op maar enkele minuten verwijderd van de gerenommeerde golfbanen, het winkelcentrum Zenia Boulevard en de prachtige stranden. EN, wordt dit zeer prijsgunstige appartement binnenkort uw eigendom? Plan dan eerst even een bezichtiging met ons, voordat anderen ………… UW DETAILS: https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-orihuela-costa-29120/





















