Weer eens een puzzel van mijn hand.

Briesje 04 mrt 2017 15:16

Wat een verwennerij!

Dank je!

Pandora57 04 mrt 2017 15:20 Leuk!

Ga ik straks eens lekker voor zitten.

Dank je wel Hehety.

















Hehety 04 mrt 2017 15:21

Moet kunnen, hé briesje en Pandora. Ik deed er ruim 12 min over dus zet je schrap.



Bette 04 mrt 2017 15:23

Daar word je nou vrolijk van,van zo, n gezellig festijn.De puzzel laat ik aan een ander over,maar geniet van de leuke foto.















Hehety 04 mrt 2017 15:29

Bette dat mag ook. Als je het plaatje maar leuk vindt. Dat vind ik van jouw plaatjes ook