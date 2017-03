Open Brief aan de heer H.en J. en de dame L. en alle anderen. Lees ter voobereiding de reactie van Hehety aan mij in mijn prikker Het is me wat etc.





De Dahar die zich Hier blijkbaar heeft uitgegeven als MIJ ben ik NIET geweest.





Destijds is mijn account met Dahar gehackt op 50 plusnet.





Iemand anders moet zich dus HIER voor mij hebben uitgegeven. Inclusief mijn foto.





Mij treft dus geen blaam en er is dus sprake van een misverstand bij bovengenoemde personen.





Het zou dan ook fair van hun zijn om sorry tegen mij te zeggen en hun blokkade tegen mij op te heffen.