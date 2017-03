Appartement in GUARDAMAR (Costa Blanca - SPANJE) Wordt u de volgende eigenaar van dit unieke appartement? Vanuit dit prachtige gelegen appartement in Guardamar kunt u genieten van frontaal zeezicht! Dit pand bevindt zich op maar enkele honderden meters van de zee, en geniet van alle mogelijke luxe. Dit appartement zelf is voorzien van een Domotica systeem met luidsprekers in elke ruimte; zo kunt u bijvoorbeeld overal tegelijk naar uw favoriete muziek luisteren. Het complex is voorzien van een zonnig buitenzwembad met voldoende zitplaatsen, een padel baan, een indoor-gym, een verwarmd binnen zwembad, en een minigolf baan. Deze woning is erg ruim opgezet en ….. MEER INFO VOOR U: https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-guardamar-5/





















Appartement in Guardamar met zeezicht bij zwembad met gym middelen Vanuit dit prachtig gelegen appartement in Guardamar met 3 slaapkamers geniet van frontaal zeezicht bij zwembad met sport voorzieningen.

https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-guardamar-5