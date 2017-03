Voor even doe ik geen prikkers plaatsen of reacties geven.. Was ik hier pas geleden weer eens begonnen aan af en toe een prikker plaatsen..moet ik er op dit moment weer mee stoppen...afgelopen week overlijden er 2 geliefde mensen...een fijne vriendin maandag, en mijn schoonmoeder gisterochtend..ineens is mijn wereld veranderd in chaos en verdriet....ik wens iedereen het allerbeste toe...ik kom vast weer terug , maar dat zal even duren ....