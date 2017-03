Reacties Van leden

Hehety 05 mrt 2017 10:57

Jullie zijn zeker er verwend met zo'n schouwspel, met zovelen.



Bette 05 mrt 2017 10:58 Wat een vogels Redone,ze zijn duidelijk bezig zich klaar te maken voor

de grote reis. Mooi.

















Redone 05 mrt 2017 10:59

Ja was echt kicken Hehety en als kers op de taart, de waterbuffels gezien in de opvang stonden ivb met het hoge water en daar werden ze bijgevoerd samen met de konikspaarden



Fietser55 05 mrt 2017 11:00 Mooie foto's Redone, jij ook een fijne zondag.

















Redone 05 mrt 2017 11:01

Ja ze broeden veel in het Noorden Groningen etc, en een paar in Brabant en Zeeland, het was zo mooi Bette, ook het geluid dat ze maakten!!



Tteun 05 mrt 2017 11:01 Mooi om te zien. Gr. Teun

















Briesje 05 mrt 2017 11:05

Wat prachtig zeg!

Leuk hè dat ze hun eigen naam roepen.

Zijn dit IJslandse Grutto's?

Ja, dat genieten kun je aan mij wel overlaten hoor!

Jij ook een gezellige zondag gewenst.

Redone 05 mrt 2017 11:25

Dank je Harry, jij ook he!!!!















Redone 05 mrt 2017 11:27

Ja Teun, het was echt kicken, zoveel bij elkaar en er kwamen steeds meer bij, maar dat is niet te fotograferen



Redone 05 mrt 2017 11:29

http://www.bndestem.nl/boswachters-blog/boswachter-biesbosch-grutto-grutto-grutto~a51b9729/

Briesje dit zijn de "Afrikagangers"die terug zijn gekomen om te broeden, ik zal je de link geven van een artikel in de krant hierover, dat had ik ook gelezenhttp://www.bndestem.nl/boswachters-blog/boswachter-biesbosch-grutto-grutto-grutto~a51b9729/