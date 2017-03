Ben even weg..... Vooropgesteld ben ik hier voor mijn plezier.





Als dat plezier minder wordt, heb ik geen zin om te blijven,





tot het helemaal verdwenen is.





Beter is dan om even een pauze te nemen.





Ik ben iemand met een enorm geduld, en ik weet zeker





dat dat geduld beloond zal worden.





Pas dan zie je mij hier weer terug





Je weet wel waarom