Heeft weer even geduurd allemaal... Een hectische week... Gebroken teen waar ik al bijna 2 weken mee rondloop zonder dat ik dat wist, Karel, mn lieve rode kater is aan zn gebit geholpen, 2 kiezen en 1 hoektand eruit. Vrijdagochtend brengen en 's avonds weer ophalen.. Wat een ellende. Nog veel te veel van de wereld.. Schreeuwde om eten want was al bijn 24 uur nuchter.. Stond met z'n poten in zen bak..maar goed..Dit allemaal achter de rug. Hij is nu weer redelijk aan het opknappen..

Vanmiddag even lekker in de tuin bezig geweest en heb genoten. Vogels vlogen af en aan om voedsel te zoeken, nestmaterial te verzamelen..Ja ..het begint! Amandelboompje vol met knop gaat bijna bloeien... Hebben jullie genoten het weekend?? Voor nu in elk geval een hele fijne avond en geniet!