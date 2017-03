Ik wens iedereen een prettige maandag.

Reacties Van leden

Bette 06 mrt 2017 08:41

een keertje mogen zeggen,vind je niet?

Dat is niet recht hartelijk,hij zou het ten minste nog weleen keertje mogen zeggen,vind je niet?



Marije 06 mrt 2017 08:52

Fijne dag Bette.

Ik denk dat hij familie is van Herman (droge humor) FinkersFijne dag Bette.















Fietser55 06 mrt 2017 09:22



Goedemorgen allemaal.

Woorden zijn vaak loos, er zijn ook andere manieren om aan te geven dat je van iemand houdt.Goedemorgen allemaal.



Wievie 06 mrt 2017 09:38

Haha leuk,















Briesje 06 mrt 2017 10:06

Gezellige dag allemaal.

Dat ben ik helemaal met je eens Fietser!Gezellige dag allemaal.



Bette 06 mrt 2017 10:12

Ja,allemaal gelijk hoor,maar ziet het manneke er nou naar uit dat ie zo met een bos rozen voor haar neus zal staan?















Briesje 06 mrt 2017 10:15

Nou, ik weet het nog zo net niet!



Bette 06 mrt 2017 10:17

We houden de moed er in Briesje.,ha ha.















Marije 06 mrt 2017 10:49



TADAAAA liefste .... en tovert 2 tickets voor een weekje Parijs uit

zn binnenzak ....



Stille wateren diepe gronden of zoiets

Nee, dat manneke zegt zometeenTADAAAA liefste .... en tovert 2 tickets voor een weekje Parijs uitzn binnenzak ....Stille wateren diepe gronden of zoiets