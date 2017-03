James Joyce, Dublin (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=B22KGMM8



Een standbeeld in Dublin van de schrijver James Joyce die daar geboren is.

Zijn bekendste werk, Ulysses, moet ik altijd nog eens lezen.

Dublin is een gezellige stad met een centrum waar je bijna alles lopend kunt bekijken.

In Dublin's bekendste pub, de Temple bar, zit de schrijver aan een tafeltje.

Een must om daar een Guinness te drinken als je in Dublin bent.



Er staat overigens in een andere Europese stad ook een beeld van hem. Dat wordt de volgende puzzel waarschijnlijk.