Onderhoud trap Nu ik een tijd alleen in huis ben is er de mogelijkheid het hard nodige onderhoud van de hardhouten trap aan te pakken. De leuning kan in delen worden gedemonteerd dus die schuur ik in de werkplaats kaal, maar het vaste deel moet ik in huis schuren en dat geeft veel stof wat mijn echtgenote onoverkomelijk vindt. Dus nu zij er niet is de klus aangepakt te beginnen met schuren en lakken van de traptreden. Na schuren een trede lakken en de volgende overslaan zodat de trap beloopbaar blijft door steeds een al gelakte trede over te slaan bij het belopen. Dit huis is ongeveer een halve eeuw oud en de trap is dus gelakt met synthetische lak. Daar kan je geen moderne lak overheen smeren dus alles moet kaalgeschuurd worden. Bovendien waren de leuningdelen door zonlicht sterk verkleurd. Om de verkleuring te verwijderen is kaalschuren dus nodig.

Het was een zware klus. De lange dikke en brede hardhouten leuningdelen zijn enorm zwaar om te demonteren en vooral het opnieuw monteren was een zware klus. Het schuren is ook een volle dag werk geweest. Daarna de kamer stofzuigen en alles afstoffen en de leuningdelen twee maal gelakt.