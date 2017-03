Reacties Van leden

Hehety 06 mrt 2017 12:51

Leuk is dat hé. Ik kan er ook zo van genieten. Alleen even hier geen zon en de was al gevouwen en gestreken in de kast



Mieke905 06 mrt 2017 12:53

Fijne dag!

Ja, dat is genietenFijne dag!















Fietser55 06 mrt 2017 13:02

Jij ook een fijne dag Lucia, hier wolken, was in de droger



Johan259 06 mrt 2017 13:05

Hou dat gevoel vast Lucia,fijne dag