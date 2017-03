James Joyce, Trieste (puzzel) https://www.jigidi.com/solve.php?id=9O9722E8



Ook in Trieste, Italie staat een beeld van James Joyce. Ik ging eigenlijk naar Trieste voor 2 vuurtorens, ik dacht het is een havenstad met veel industrie. Dat is het ook wel, maar het centrum was heel mooi en gezellig, dat had ik totaal niet verwacht. Bij 1 van de vuurtorens maakte ik op militair terrein een foto, voor ik af kon drukken, stond er een militair naast me die zei dat ik in overtreding was. Natuurlijk toch nog snel de foto gemaaakt.