Redone 06 mrt 2017 15:35

Hahaha, groot gelijk Hehety!!!



Bette 06 mrt 2017 15:42

Nou,het zal je maar aangeboden worden















Hehety 06 mrt 2017 15:43

Moet kunnen, he, Redone. Een beetje plagen op z'n tijd. Dat houdt het gezellig.



Hehety 06 mrt 2017 15:44

Wel ja, Bette en in die winkel hebben ze er zoveel dat ze die verkopen















Fietser55 06 mrt 2017 15:53

Is dat nou een strijkijzer ?



Hehety 06 mrt 2017 15:55

Heb nog een fijne avond

Ja, Harry, alleen moet je hem wel eerst uit de doos halen voor je gaat strijken.Heb nog een fijne avond















Fietser55 06 mrt 2017 16:10

Ik heb de doos gebruikt om cd's in te doen, heb de inhoud weggegooid