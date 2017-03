Ik stop hier. En waarom stop ik hier? Ik heb er geen zin meer in. En omdat er minstens 4 mensen zijn die mij vanaf het begin niet alleen gewantrouwd hebben maar ook met wantrouwen benaderd hebben.





Van geblokkeerd zijn door minstens Harry,Lucia,Johan en Hehety tot mensen die als een blad aan een boom omdraaide.





Ik ben nooit eerder hier geweest en wat ik schreef over Harry is waar. Een ieder kan dat nakijken op ontmoeten.nl en hier.





En Hehety verdraaid alles zo naar zijn hand dat het gewoon ogeloofwaardig is. Hypocriet en huichelachtig.





Het zal mij niet verbazen als hij vroeger bij 50 plusnet zelf weggepest en hier zijn gram probeert te halen. Met zijn smerige insinuaties over porno.





Ik ga hier geen prikkers meer plaatsen en reacties.





Ik dank de enkelen die mij wel goedgezind zijn.

http://www