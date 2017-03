Ontmoeten.nl Leuke site! Geen datingsite! Ook het soms zat alleen op pad te moeten of zin om met anderen leuke dingen te ondernemen? Dan is Ontmoeten.nl een leuke site.





Voor wie is deze site?





Iedereen die in contact wil komen met andere mensen. Zoek je mensen om op vakantie mee te gaan, iemand die dezelfde sport beoefent als jij, nieuwe vrienden om mee te stappen, of iemand om gewoon mee te praten?