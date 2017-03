Goede morgen allen

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Hehety 07 mrt 2017 08:57

Elke dag is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen.

Zeker weten, Johan.Elke dag is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen.



Jjacqueline 07 mrt 2017 09:02

Proberen er elke dag een feestje van te maken, daar ben ik het helemaal mee eens,...vandaag naar Rotterdam om afscheid te nemen van een lieve vriendin...triest , maar ook dat hoort in het leven...donderdag het afscheid van mijn schoonmoeder...daarom kan ik niet vaak genoeg roepen...















Hehety 07 mrt 2017 09:06 Wijze woorden, Jjacqueline. Toch wens ik je sterkte toe, want het blijft emotioneel