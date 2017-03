Reacties Van leden

Hehety 07 mrt 2017 09:15

Hier is het nog zwaar bewolkt. Ik ga aan de slag!

Jjacqueline 07 mrt 2017 09:22





Een van de bekendste Ierse dansshows...Spirit of The Dance...Je bent een bofkont Bette!!Ik wens je mega veel plezier en kijkgenot, maar dát zit wel goed!!!

Bette 07 mrt 2017 09:22

zul je zien.

Bette 07 mrt 2017 09:23 Ja,dat denk ik ook wel Jjacqueline,dansen kunnen die lui wel he?

















Jjacqueline 07 mrt 2017 09:24





Dit filmpje is een nog betere intro.....

Petra1951 07 mrt 2017 09:52 Bette, dat lijkt me erg mooi, ik wens je een mooie avond. Fijne dag nog.

















Bette 07 mrt 2017 10:19

Dank je wel Petra.



Fietser55 07 mrt 2017 10:21

Wow jaloers Bette, zou zo met je mee willen, dat is super zo'n Ierse avond, prachtig, heel veel plezier vanavond















Briesje 07 mrt 2017 10:38

Bij zoiets zou ik niet stil kunnen blijven zitten dat weet ik zeker!

Een leuk vooruitzicht!

Fijne dag!

O wat heerlijk zo'n avondje uit Bette!Bij zoiets zou ik niet stil kunnen blijven zitten dat weet ik zeker!Een leuk vooruitzicht!Fijne dag!